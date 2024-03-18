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Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


18 Mart 2024 22:47
2016 da sözleşmeliye verilmeyen bir derece mahkeme kararı

merhaba arkadaşlar

2016 toplu sözleşmede memurlara verilen bir dereceyi malum 2023 de kadro alanlar alamadı. Bu konu defelarca yargıya taşındı Edirne idare mahkemesinde bir arkadaş açtığı davayı kazandı bakanlık İstanbul'da istinafa taşıdı bir kaç gün önce de istinaf kararını açıkladı ve memur lehine karar verdi. Bir çok sendika bunu kendi başarısı gibi sayfalarında ilan ettiler. Birde bu sendikalar bizi arayın destek olalım diyorlar arıyoruz resmen bir karar numarası için para istiyorlar.Onları vekil tutacak mışız.Kararı resmen saklıyorlar. ARKADAŞLAR İSTANBUL 3 DAVA DAİRESİNİN MEMUR LEHİNE İSTİNAF ETTİĞİ BU KARAR ELİNDE OLAN VAR MI YADA BU KARARI NERDEN BULABİLİRİZ LÜTFEN BİLEN YARDIMCI OLSUN hemen bende dava edicem

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