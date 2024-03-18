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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mart 2024 22:56
Tekirdağ şehir hastanesinde çalışan varsa bakabilir mi?

Tekirdağ şehir hastanesine atandım hemşire olarak. Çalışma şekli nasıl nöbetler kaç saat tutuluyor destek ve teşvik ödemeleri hakkında bilginiz var mı

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