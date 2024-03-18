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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mart 2024 23:24
Halk Eğitim Merkezi

Merhaba arkadaşlar kadrosu halk eğitim de olan bir öğretmen (meslek öğretmeni ve veya kültür öğretmeni) haftalık kaç saat ek ders alır ? Maaş karşılığı kaç saat olur ? Teşekkürler

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