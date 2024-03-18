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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Mart 2024 23:24
Lise mezunu ve bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olarak hangi kpss ye girmeliyim?

6225 niteliği isteyen kadrolara girmek için ortaöğretim kpss mi, yoksa önlisans kpssye mi girmeliyim ?

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