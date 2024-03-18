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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Mart 2024 23:37
DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ (SORU-YORUM)

Çok kıymetli Doçent Adayları,

Harcadığınız emek ve zamanın karşılığını haklı olarak almak istiyorsunuz ve bu bağlamda beklentilerinizi yüksek tutuyorsunuz. Sürecin tamamen objektif ve akademik-bilimsel gerekliliklere uygun olarak yürüdüğüne inanmak istiyorsunuz. Ancak, günün sonunda beklemediğiniz bir sonuçla karşılaşabiliyorsunuz. Kabullenmekte zorlanıyor, sonucu değiştirecek hukukî enstrümanları işletmek istiyorsunuz. Bu noktada, duygusallıktan uzak, rasyonel bir duruş sergilemeniz oldukça önemli.

Öncelikle ortaya çıkan sonucu kendi akıl ve vicdan süzgecinden geçirmeniz gerekiyor. Bu aşamada mücadeleye değer bir haksızlık ve hukuksuzluk olduğunu objektif bir şekilde kabul ediyorsanız bu başlık tam da sizin aradığınız cevap ve çözümleri ortak akılla üretmek için açılmış bir başlık ve siz de doğru yerdesiniz. Duygusallık ve ani tepkiselligi bir kenara bırakın ve doğru soruları sormaya başlayın. Bu başlık altında, gereksiz, duygu durumunuzu sömürmeye yönelik söylem ve yorumlara yer verilmemesi amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesini sağlamak için değer katacak herkesi bekliyorum.

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