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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2024 23:57
ikm yüksek lisans için saatlik izin

Henüz yeni başladım ancak derslere de katılmam gerekiyor. Sabah 8 de imzayı attıktan sonra öğlen 1 e kadar derse gidip gelmeme izin verirler mi? Bu tip şeyleri yaşamış, tecrübe etmiş kişilerden akıl istiyorum. Nasıl bir yol ve muhabber izlemeliyim. Kişiden kişiye değişen bir durum ama haftada bir veya iki defa 3-4 saatlik izin alabilir miyim?

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