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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2024 00:00
paramedik olarak atandım ne yapmaliyim?

belge felan daha teslim edilmedi galiba onu takip ediyorum ama yani atandım ve bilgim yok alana çıkmadan neyi tekrar etmeliyim hemen? ve kıyafet almalı mıyım

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