Psikiyatrik Rahatsızlık Hakkında

Komutanlarım ve silah arkadaşlarım. 2022 yılı mayıs ayı itibariyle şahsıma psikiyatri doktoru tarafından bipolar tanısı konuldu. Ve birer ay olmak üzere toplam 7 ay istirahat raporu (hava değişimi) verildi. 2023 yılı ocak ayından itibaren ise her ay düzenli olarak doktor kontrollerimde nöbet tutamaz silah kullanamaz (uzun süreli takibi ve tedavisi gerekmektedir) şeklinde rapor verilip ilaç yazılıyor. Şu an tedavi sürem 22 ay oldu. Bilginiz üzerine sağlık yönetmeliğimiz olan Msy 33-3 te

" b. Subay (sözleşmeli dâhil), Astsubay (sözleşmeli dâhil), Uzman Jandarmalar ve Uzman Erbaşların Sağlık İzin Süresi:

(1) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler." İbaresi geçmektedir.

Kısaca sorum şudur. " Hava değişimi haricinde aldığım silah tutamaz nöbet tutamaz uzun süreli takibi tedavisi gerekmektedir ibareli rapor 3 yıllık rapor süreye dahil mi? Bu aldığım raporlar tedavi mi sayılıyor?"

Emekli olmak istemiyorum. Doktorlar bi kaç kez sordu emekli olmak istermisin diye. Aldığım raporlardan dolayı hakem hastanesine de sevk edildim bir problem çıkmadı. Bir kez atak geçirdim. İkinci atak geçirmemde TSK'da görev yapamaz vereceklermiş. Doktorlarla dosyamın kapatılması hakkında defalarca kez konuştum ama verdikleri ortak cevaplar uzun süre gözlem altında olmam gerekmiş. Eğer aldığım raporlar 3 yıllık süreye dahil ise 3 yıl dolunca malulen emekli olacağım. 10+ yıl üzeri personelim. Emekli olmak istemiyorum sizce ne yapmalıyım. Yaklaşık 15 aydır hiç bir şikayetim yok. Doktora gidip geliyorum. Yardımlarınız için şimdiden çok sağolun herkese iyi görevler.