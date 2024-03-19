İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2024 01:04
10 Nissan 1928de devletin dini islamdir ibaresinon kaldirildi

"Devletin dini islamdir"ibaresinon 10 misanthropic 1928de cikarildi


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 01:11

Devletin dini islamdir ifadesi kaldirilmasi 10 nisan 1928


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 01:13

Devlet bugun bir tuzel kisiliktir.gercek kisi degil.


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 01:15

Tuzel kisilerin dini olmaz.


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 01:18

Daha once laikligin temelleri atilmis zaten.


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 01:20

31 mart 1908 de mutlak seriat kaldirilmis.


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 01:25

1 kasim 1922 de saltanat kaldirilmis. Cunku babadan ogula gecen bir sistemy kabulike edileuji


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 01:37

Babadan ogula gecen bir sistem kabulike edilemezdi.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Yerel Seçimleri10 Nissan 1928de devletin dini islamdir ibaresinon kaldirildiDış Politika

Sözlük

boşa yanan lambaları söndürmek 1 pes etmemek 2 virüs 1 hurma 1 17 mart 2024 trabzonspor fenerbahçe maçı 2 kadın susarak gider 1 ramazan davulcusu 1 İftar sofrasinda görmeyi en çok sevdikleriniz. 3 last sentinel 2 kendini kaptırmak 2

Son Haberler

İDDK: Yüksekokul öğrencilerinin fakülteye aktarılması ancak MYO diploması verilmesi hukuka uygundur19 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı19 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıRamazan Ayına Özel Vade Farksız 15.000 TL!Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri