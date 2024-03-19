İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Mart 2024 01:09
Mimaf Becayiş
Kayseri Büyükşehir belediyesi mimarlık ile Ankara veya Samsun Kurum fsrketmez yet değiştirmek isteyen yazarsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimtarım bakanlığı üretici teşvik primi-döner sermaye payıtarim bakanligi arsiv arastirmasi ise cagirilan var miÇSGB Büro Personeli 2024 Maaş Destek temizlik personeli mi özel eğitim öğretmenliği miTarım bakanlığı evraklarda yanlış doldurma olsa bir sorun olsa ararlar mıydıMeb büro personeli alımıbir devlet memuru 2 defadan fazla istifa ederse hayatinda bir daha kpss puani ile yerlesse dahi birtarım bakanlığı hizmet puanıtarim bakanligi son 2 3 yil icinde atanan var mi arsiv sorusturmasi ne kadar suruyor

Sözlük

pes etmemek 2 kadın susarak gider 1 hurma 1 Bugün olanlar 6 kendini kaptırmak 2 Automata 2014 1 17 mart 2024 trabzonspor fenerbahçe maçı 2 felamur 1 nusret mayın gemisi 2 Film önermek 2

Son Haberler

İDDK: Yüksekokul öğrencilerinin fakülteye aktarılması ancak MYO diploması verilmesi hukuka uygundur19 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı19 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıRamazan Ayına Özel Vade Farksız 15.000 TL!Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri