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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 01:16
İpka karar değişikliği

Tercihlerde ipka istemiyorum işaretledim ama şu an ipka vermek istiyorum dilekçe yazsam kabul olma ihtimali nedir


Atrhntrhn
Aday Memur
19 Mart 2024 01:17

Doğudan dönüşte


Memocan68
Aday Memur
19 Mart 2024 01:36

Yarin hemen personel daireye dilekce yazip mazeret belirt. Dogudan donus oldugu icin normal sartlarda cikar tayinin. Şansini dene

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