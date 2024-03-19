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Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2024 01:37
il içi mazerete bağlı yer değiştirme
hayırlı ramazanlar, Annem 20 yıla yakındır panik atak tedavisi görüyor, ve yanında başka kardeşim yok, 55 km mesafe dilekçe ile tayin isteyebilir miyim bulunduğum yerde 6 ayı tamamladım

diyauddin
Aday Memur
19 Mart 2024 01:41
çalıştığım müftülük durumu anlayışla karşıladı fakat dilekçe biz yazarsak da onaylanmayabilir dedi.
Toplam 1 mesaj

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