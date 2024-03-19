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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


19 Mart 2024 01:48
31.Dönem POMEM de hangi yılın kpss

Puanı geçerli olur arkadaşlar

Sadece 2022mi

Yoksa 2022/2023 birliktemi geçerli olur

Kpss P3 puanı için soruyorum

Şimdiden teşekkür ederim

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