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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2024 02:54
Mubasirlik mi katiplik mi yoksa ptt gise ihsli sozlesmeli memurluk mu

Konu kaldirilma sebebi nedir anlamadim da sizce ptt birakilip adiyeye gidilir mi ptt de sozlesmeliyim ihs olarak

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