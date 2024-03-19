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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Mart 2024 09:05

giyim yardımında haksızlık var mıydı?
giyim yardımı dağıtımındaki yöntem, mevzuata göre tutarsızlıklar ve kapsam dışı kişilerin de bu yardımı alması nedenleri ile kaldırıldı.

Bu ankete 3 saat 3 dakikada, 18 kişi oy kullandı

giyim yardımı dağıtımındaki yöntem, mevzuata göre tutarsızlıklar ve kapsam dışı kişilerin de bu yardımı alması nedenleri ile kaldırıldı.

iras
Genel Müdür
19 Mart 2024 09:14

Yshu düz memura vermezse sana kart mı verecekti . ayakkabı numaranı gönder Nergiz tekstil Nurettin sana kabdnla çelik burunlu bot göndersin.


kamueemmüh
Aday Memur
19 Mart 2024 09:22

yanlışın paydaşı büyüdükçe matematikte pay azalır ahlaken yanlışın büyüklüğü azalmaz.

iras, 3 saat önce

Yshu düz memura vermezse sana kart mı verecekti . ayakkabı numaranı gönder Nergiz tekstil Nurettin sana kabdnla çelik burunlu bot göndersin.


kitabınortası
Daire Başkanı
19 Mart 2024 10:19

Teknik personel açısından kurumlar arası uygulama farklılıkları ve verilen tutarlar arasındaki orantısızlıklar ile teknik olmayan personele de verilmesi, konunun magazine olmasına ve amacından çıkmasına zemin oluşturmuş, diğer kamu personeli nezdinde rahatsızlık meydana getirmiştir.

En doğrusu teknik personel için ?ayni? olarak kapsamlı teknik şartnameler ile ilgili koruyucu ekipmanın kalite standartlarına uygun olarak temin edilmesi için çalışma yapılmalıdır.


iras
Genel Müdür
19 Mart 2024 10:29

Alttaki memuru ahlâksızlık la suçlamak nede kolay değil mi.sendika kazandık diye şovunu yapsın memur yönetmelik te ayni diyor ben almayayım mı desin.al rahatla artık mevzuat neyse o .sana kkd bot gelir bana gelmez.şimdi hak yerini buldu .git mutlu ol kampanya devam et kendinizi doktorla kaymakam la karşılaştırmaya son hız devam.


mgkh
Aday Memur
19 Mart 2024 10:34

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile göreve hazır personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurum ve kuruluşlar ile hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

*Hizmetin gereği olarak

*Görev esnasında

*arazi şartlarında görev yapan

YETERİNCE AÇIK DEĞİL Mİ?

Sendikenın ANAYASAL hakkımız vs. demesi ne kadar gerçekçi?

Kanun açık açık yazmış kukarıda kimlere hangi şartlarda verileceğini.


gzhnbgc
Memur
19 Mart 2024 10:41

koruyucu giyim yardımı ile giyim yardımı aynı şey mi?


BOŞWER
Aday Memur
19 Mart 2024 11:11

Mühendis arkadaşlar teknik şartnameyi hazırlar, ticaretçi arkadaş (İDARİ MEMUR) teklifleri dağıtır, alımı yapar. Birde kabul komisyonu (İDARİ PERSONELİDE İÇEREN) kurarız , koruyucu giyim malzemesi alım süreci tamamlanır. Mühendis arkadaş eşine çocuğuna çelik burunlu iş güvenlik ayakkabısı, iş tulumu, çalıştığı kurumun logoları basılı gömlek vs. alamayacağına göre eşitlendik oldu mu? Mühendis arkadaşların içi ferah olsun. Hadi kolay gelsin.&#129315;&#129315;

kamueemmüh, 3 saat önce

yanlışın paydaşı büyüdükçe matematikte pay azalır ahlaken yanlışın büyüklüğü azalmaz.


Çorbacı7
19 Mart 2024 11:40
Haksızlık var tabi ki. Teknik personelin açıkça hakkına gasp oldu. Buradan çıkaracağımız sonuç Teknik personelin hakkını savunacak sendikaya üye olmak ve desteklemek. O da

saat1135
Aday Memur
19 Mart 2024 11:43

Gasp olan bir şey yok. Siz mekap ayakabılarınızı iş tulumlarınızı alacaksınız.

Çorbacı7, 29 dk. önce
Haksızlık var tabi ki. Teknik personelin açıkça hakkına gasp oldu. Buradan çıkaracağımız sonuç Teknik personelin hakkını savunacak sendikaya üye olmak ve desteklemek. O da

BOŞWER
Aday Memur
19 Mart 2024 11:50

kocaman kocaman çalıştığınız kurumun logoları bulunan mont, tulum, çelik burunlu ayakkabı (MAKİNACILAR İÇİN), kalın tabanlı ayakkabı (ELEKTRİKÇİLER İÇİN), lastik çizme, yağmurluk alacaksınız tabi ki 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve toplu sözleşme gereği...HAYIRLI UĞURLU OLSUN GÜLE GÜLE KULLANIN...

saat1135, 26 dk. önce

Gasp olan bir şey yok. Siz mekap ayakabılarınızı iş tulumlarınızı alacaksınız.

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