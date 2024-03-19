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Editörler : crops35
giyim yardımında haksızlık var mıydı?
giyim yardımı dağıtımındaki yöntem, mevzuata göre tutarsızlıklar ve kapsam dışı kişilerin de bu yardımı alması nedenleri ile kaldırıldı.
giyim yardımı dağıtımındaki yöntem, mevzuata göre tutarsızlıklar ve kapsam dışı kişilerin de bu yardımı alması nedenleri ile kaldırıldı.
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