giyim yardımında haksızlık var mıydı?

Teknik personel açısından kurumlar arası uygulama farklılıkları ve verilen tutarlar arasındaki orantısızlıklar ile teknik olmayan personele de verilmesi, konunun magazine olmasına ve amacından çıkmasına zemin oluşturmuş, diğer kamu personeli nezdinde rahatsızlık meydana getirmiştir.

En doğrusu teknik personel için ?ayni? olarak kapsamlı teknik şartnameler ile ilgili koruyucu ekipmanın kalite standartlarına uygun olarak temin edilmesi için çalışma yapılmalıdır.