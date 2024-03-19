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Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


19 Mart 2024 09:18
Ligden çekilmek için daha neyi bekliyorsun ?

kumpas kuruldu avrupaya gidemedin takımın dağıldı, otobüsün kurşunlandı, oyuncuların dövüldü, hocanın kafasına madde atıldı, kalecin kanlar içinde kaldı, rakiplerin sahada seni adeta döverken ezeli rakibine karşı kalbiyle beyni arasında kalmış ligdeki diğer takımlar sana karşı ölümüne mücadele ediyor son 10 yılda bursa başakşehir gibi takımlar bile şampiyon yapılmış, sen hep şampiyonluk mücadelesinde ikinci olmuşsun sanki bu durum çok normalmiş gibi, sen hala kalkmışsın bu ligde sana şampiyonluğu başarıyı yedirirler diye düşünüyorsun yok öyle bir dünya ya şimdi gereğini yaparsınız yada bu böyle devam eder...


sudayuruyenadam
Aday Memur
19 Mart 2024 10:59

sponsorluklardan dolayı imkansız durum

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Fenerbahçe -1907Ligden çekilmek için daha neyi bekliyorsun ?

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