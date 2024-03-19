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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Mart 2024 10:17
Nakil gelen personel promosyon alır mı?

Merhabalar herkese. Nakil geldiğim belediyeden promosyon almıştım ve çıkarken iade etmedim ama sözleşme gereği iade de istenmiyor zaten. Yeni geldiğim kurumdaki bankam farklı bir banka ve muhasebe geldiğin kurumda iade etmediğin için vermezler dedi ama çok saçma değil mi? Farklı bankalar sonuçta ve iade istense verirdim zaten.


Emrahbozkurt1989
Aday Memur
19 Mart 2024 10:31

Yüksek ihtimalle yeni gittiğiniz kurumdan da promosyon alacaksınız. Misal yeni kurumunuz 2025'e kadar 3 yıllığına 24 bin TL promosyon anlaşması yaptıysa ve siz işe başladığınızda 1 yıl kaldıysa, 24 bin TL'nin üçte biri oranında promosyon alacaksınız. Aynı durumu benim eşim de yaşadı. İki kere promosyon aldı, önceki kurumdan aldığı promosyonu da eski kurumu istemedi.


endüstri41
Aday Memur
19 Mart 2024 12:00

Ben yakın zamanda kurum değiştim hocam. Eski kurumuma promosyonu iade etmedim. Yeni kurumumdan da promosyon ödemesi aldım.


gencosman12
Memur
19 Mart 2024 12:04

Teşekkürler cevap için arkadaşlar. Promosyonu alırken kendi kurumunuzla muhatap olduğunuz mu? Yoksa işinizi direkt banka ile mi çözdünüz hocam?

endüstri41, 10 dk. önce

Ben yakın zamanda kurum değiştim hocam. Eski kurumuma promosyonu iade etmedim. Yeni kurumumdan da promosyon ödemesi aldım.


endüstri41
Aday Memur
19 Mart 2024 12:08
Kurumunuzun insan kaynaklarıyla muhattapsınız siz. Ben sormadan İK söylemişti promosyonu 3 ay sonra alacaksınız anlasmamız o şekilde diye
gencosman12, 6 dk. önce

Teşekkürler cevap için arkadaşlar. Promosyonu alırken kendi kurumunuzla muhatap olduğunuz mu? Yoksa işinizi direkt banka ile mi çözdünüz hocam?

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