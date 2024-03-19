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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 10:20
Batıdan batıya mazeret ataması

Abiler/Kardeşlerim herkese kolay gelsin istanbul ilinden bursaya tayin oldum geçici görevle çalışıyordum bursada şimdi naklen atamam yapıldı eş durumu sebebiyle geldim , eşim özel sektörde çalışıyor buraya kadar sorun yok ailem kocaelinde yaşıyor babam'ın işleri düzgün gitmedi ve iflas etti ekonomik olarak herhangi bir gelirleri yok sağdan soldan günlük işlere gidiyor babam şuanda ayrıca annem ileri derecede tansiyon/şeker hastalığı ve bacağından küçüklüğünden kalma bir engeli var yani hareket etmesi kısıtlı onlarla birlikte yaşayan 2 kardeşim var onlarında işi gücü belli olmuyor birisi işten çıkartıldı diğeri iş arıyor bu süreçte nasıl bir dilekçe yazıp tayin isteyebilirim gitmek istediğim yer bursakocaeli olacak şekilde referans/siyasi tanıdık vs. asla yok onu bul demeyin bana bulamıyorum öyle bir yapımda yok bu gibi durumları EGM göz önüne alır mı lütfen tecrübeli kişiler yorum yaparsa sevinirim. Ayrıca annem için heyet raporu alacağım onuda eklemiş olayım.


Policeofficerr
Aday Memur
19 Mart 2024 10:58

Devrem geçmiş olsun öncelikle bakmakla yükümlü olduğun kişiler için sağlık nedeni ile tayin isteyebilirsin özelden yazabilirsin sağlık problemlerini yardımcı olmaya çalışayım

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