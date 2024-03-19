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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2024 10:24
Hayattayken tek istegi canakkele sehitligini gorebilmekti

Kemal abi ulkuculerden bir insandi.Hayatta tek istedigi sey canakkaleye sehitlige gitmekti.


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 10:26

Ah bir gidebilsem su canakkaleye.. hayatta tek istedigim bu derdi surekli


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 10:28

Sene 2012 ydi.kemal abinin kizina yemek getirdim.kozmetik dukkaninda onun kizoyla ben vardim.


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 10:30

İçeriye cok yasli bir amca girdi.Dilenci olmadigini sadece genclere canakkaleye gitmeleri konusunda .nasihat veren biri oldugunu soyledi.


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 10:33

Tek soyledigi sey buydu.mekkeye ve medineye gidemezseniz eger canakkaleye muhakkak gidin dedi ve cikti gitti yasli amca.

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gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 10:35

Tanimadigimiz biriydi yaslo amca.kapidan bakti .mekkeye gidemezseniz canakkaleye muhakkak gidin dedi ve gitti sonra.


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 10:37

Bunu kemal abiye soyledim.bir hafta icinde araba buldu.canakkalrye gitti.ve sonra yasamadi kemal abi.


gazanya
Daire Başkanı
19 Mart 2024 10:39

18 mart kutlu ve mutlu olsun..sehitlerimizin ruhu sad olsun...

Toplam 7 mesaj

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