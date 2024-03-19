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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Mart 2024 10:29
krediyi bir ay geriden ödemek icraya düşürür mü yakın zamanda böyle birşey yapan oldu mu ?

Değerli arkadaşlar 2024 yılında bankaların kredi kartlarıyla ilgili yapılan değişiklikler nakit avans oranının düşürülmesinden dolayı ödemede çok zorluk yaşıyorum. Yapı Kredi bankasında iki kerdim var bunları bir ay geriden ödesem (temmuz maaşına kadar) icralık olur muyum konu hakkında sahibi olan dostlar yardımcı olabilir mi? Teşekkürler


ertasd
Aday Memur
19 Mart 2024 10:35

2 ay bile geriden ödeye bilirsin 3 ay dolmadan icraya düşmez


Ybkr
19 Mart 2024 10:42

Öylemi bilmiyodum.. daha önce böyle bir sıkıntı yaşadım icraya düştüm olumsuz yönü ne olur acaba

ertasd, 2 saat önce

2 ay bile geriden ödeye bilirsin 3 ay dolmadan icraya düşmez


ertasd
Aday Memur
19 Mart 2024 10:51

İcraya düşersen bi süre kredi çekemezsin sonra yine sular seller verirler kredi,ama 2 aylık gecikmede yapma eve ihbarname gelir o da kredi çekimini etkiliyor


Ybkr
19 Mart 2024 10:56

anladım 1 ay geriden ödemede sadece gecikme faiz ve uyarı mesajları gelir o zaman doğru mu

ertasd, 1 saat önce

İcraya düşersen bi süre kredi çekemezsin sonra yine sular seller verirler kredi,ama 2 aylık gecikmede yapma eve ihbarname gelir o da kredi çekimini etkiliyor


tolga6725
Aday Memur
19 Mart 2024 10:57

2 ay geriden gidebilirsin yanlız ihtarname gelir


ertasd
Aday Memur
19 Mart 2024 11:06

evet ve sürekli ararlar

Ybkr, 1 saat önce

anladım 1 ay geriden ödemede sadece gecikme faiz ve uyarı mesajları gelir o zaman doğru mu


Ybkr
19 Mart 2024 11:22

bir kaç yerden duydum ama emin olmadım icraya düşmekten korkuyorum

tolga6725, 1 saat önce

2 ay geriden gidebilirsin yanlız ihtarname gelir


Ybkr
19 Mart 2024 11:25

teşekkür ederim saolasın

ertasd, 1 saat önce

evet ve sürekli ararlar


Prettypelin
Aday Memur
19 Mart 2024 11:36

Kredili mevduat hesabınızda limit varsa ordan çeker size faiz gelir, limit yoksa yine faiz gelir, icra konusunu bilmiyorum ama geciktirmemeye çalışın çünkü bir daha kredi vermezler notunuz düşer kaş yapayım derken göz çıkartırsınız


Ybkr
19 Mart 2024 11:49

Biliyorum ama temmuz ayına kadar böyle yapıp kredi kartını kapatacam devamı olmayacak tabiki

Prettypelin, 34 dk. önce

Kredili mevduat hesabınızda limit varsa ordan çeker size faiz gelir, limit yoksa yine faiz gelir, icra konusunu bilmiyorum ama geciktirmemeye çalışın çünkü bir daha kredi vermezler notunuz düşer kaş yapayım derken göz çıkartırsınız

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