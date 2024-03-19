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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2024 10:30
Eş durumu tayini Hakkında (Acil)

Merhabalar. Eşim sağlık bakanlığında 4-a'lı Ebe olarak görev yapmaktadır. Kendim de askeri personelim. Tayin durumlarında eşim bana tabii tutuluyor ve ben nereye tayin olursam eşimde yanıma tayin oluyor. Eşim mesleğine başladığından beri her zaman ben nereye tayin olursam kendisi de bulunduğum yere geldi. Fakat ben emekli olursam eşim ilk görev yerine mi gidecek? Yoksa yanımda mı kalmaya devam mı edecek? Ya da bir kereliğine mahsus ben emekli olunca ikametimi taşıdığım yere mi gelecek? Bu konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu durumda olan var mı ya da tanıdıklarından bu durumda olan bu durumu yaşamış olan var mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'nizin

16. Maddesinde

ç) "Eşinin zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılması halinde eşinin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere, "ibaresi geçiyor.

Yani biz şu an eşimle aynı şehirde görev yapıyoruz ve eşim yaşadığımız şehire benim askeri personel olmam sebebiyle tayin oldu. Şimdi bulunduğumuz şehirde emekli olsam, eşimde herhangi bir talepte bulunmaz ise eşim bulunduğumuz şehirde görev yapmaya devam edebilir mi? Ya da ben herhangi bir şehire gitsem ikametimi oraya aldırsam eşim yanıma tayin olabiliyor mu? Ve ben yaş sebebiyle değil sağlık sebebiyle adi malul emekli olacağım "bu emekli olma şeklim" bu durumları etkiler mi? 10 yıl üzeri personelim tarafıma adi malul emekliliği verilecek.

Ya da başka kanun maddesi var mı ben bu maddenizi buldum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler


lDeimosl
Genel Müdür
19 Mart 2024 11:46

Sizin emeklilik sonrası ikametinize eş durumuyla tayin olacak.

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