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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 11:06
Meslekten önceki rahatsızlığı nedeniyle ihraç olup idari dava açanlar

98/B den ihraç olanlar yada ihraç olma ihtimali olan memurların idari dava süreçleri hakkında bilgi

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