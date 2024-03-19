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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Mart 2024 12:08
Maaş Promosyonları

Beklenen açıklama Adalet Bakanlığından geldi gerçi bazı arkadaşlar olmaz öyle şey diyordu bekleyip göreceğiz nasıl oluyormu umarım bu konu bütün bakanlıklar ve kurumlar nezdinde çözülür ve gerçekçi promosyonlar ödenir

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