İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


19 Mart 2024 12:17
Lisans 1.sınıfta aynı sene ikinci üni olarak aöf ye kayıt olabilir miyim ?

Diyelim 2024 -2025 öğretim yılı için bir örgün lisansa kayıt oldum, aynı dönem aöf ye ikinci üniversite olarak kayıt yaptırabilir miyim ?

https://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/basvuru-kosullari

"3) Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler."

Buradan evet olarak anlıyorum ama acaba yanlış mı ?

Çok Yazılan Konular

AÖF YDS'den 70 almak

Sözlük

sera 1 mahsun j 1 Trabzonspor Fenerbahçe Maçındaki Olaylar-2024 1 çanakkale savaşı 3 virüs 1 Damsel 2024 2 yazarların en çok para harcadığı zevki 3 cenk eren 1 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 4 Snoopy 1

Son Haberler

'İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 km'dir'İkinci elde fiyatlar hareketlendi, işte çok satan üç modelDanıştay, 68/B uygulamasında idare mahkemesi kararını bozduBakan Göktaş: Mahalle Odaklı Kreş Modeli'nin yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruzCumhurbaşkanlığı uyardı... Elektronik belgenin fiziki arşivini yapmayın

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri