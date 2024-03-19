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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2024 12:46
''Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşmasını güncelleyecek'' haberi hk.

Bizim bakanlık şaşırtmadı değil.

Nasıl olur sizce arkadaşlar?


Teosel
Aday Memur
19 Mart 2024 12:57

Nasıl olacağı konusunda net bir bilgi vereyim arkadaşlar.

Çalışmalar devam ediyor...Çalışmalar devam ediyor...Çalışmalar devam ediyor...


maske505
Aday Memur
19 Mart 2024 12:57

olur mu olmaz mı bilmem ama olursa bile +25 daha olur fazlası olmaz. o da olursa tabi. ama olsa çok güzel olur :D


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
19 Mart 2024 13:24

Bu bakanlıkta, hiç bir şey cebe girmeden inanılırlık kazanmaz. Cebe girince inanırım :)


Nabız Yok
Memur
19 Mart 2024 13:33
böyle birşey mümkün değil daha AFAD para yatırması cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmasına rağmen bu promosyon da da güncelleme çalışma vs devam edip duracak

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
19 Mart 2024 13:37

O konuda artık sendikaları sıkıştırın. üyelerin paraları da kesildi, belki buradan sıkıştırılırsa eyleme geçerler.

Nabız Yok, 2 saat önce
böyle birşey mümkün değil daha AFAD para yatırması cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmasına rağmen bu promosyon da da güncelleme çalışma vs devam edip duracak

Nabız Yok
Memur
19 Mart 2024 13:42
yok muhtar sendika ile görüştük afadda para yokmuş dediler
ÇOTANAK, 2 saat önce

O konuda artık sendikaları sıkıştırın. üyelerin paraları da kesildi, belki buradan sıkıştırılırsa eyleme geçerler.


kıdemlikatip
Aday Memur
19 Mart 2024 13:53

valla muhtar mı müsteşarmı dernek başkanımı bilemiyorum ama . kendisi mükemmel bir insan adamın dibi dibi . arz ederim müdürm

Nabız Yok, 2 saat önce
yok muhtar sendika ile görüştük afadda para yokmuş dediler

edirne2222
Aday Memur
19 Mart 2024 14:22

olmaz bence neden olmaz 2025 DE Kİ yapılacak antlaşmada alacagımız en aşağısı 250BİN TL İKEN VERECEKSE SUANDA BİR MAAŞ VERMELİ BANKA AMA AYNI SÖZLEŞMEdevam etmeli 2025de yeni sözleşsme olmalı en az bir maaş vermeli banka 2025 kadar haklımıyım sizce


iyilikiyidir
Memur
19 Mart 2024 14:29
Umarım kalan süre olan 18 aylık yani Eylül 2025 e kadar bir anlaşma yapılır. Kalan süre için güncelleme yapılacaksa mantıklı lakin 1.5 yıl kala iptal edip yeni bir 3 5 7 vs senelik bir anlaşma yapılırsa o zaman saçmalıktır

kamuz01
Memur
19 Mart 2024 14:59

bankalar faizleri arttırarak gelirlerini sürekli arttırıyorlar gelirlerin bir kısmını bize vermeleri hakkımızdır. ama bizi yine umutlandırdılar bir cacık olmayacak göreceksiniz.

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