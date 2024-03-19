''Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşmasını güncelleyecek'' haberi hk.

böyle birşey mümkün değil daha AFAD para yatırması cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmasına rağmen bu promosyon da da güncelleme çalışma vs devam edip duracak

böyle birşey mümkün değil daha AFAD para yatırması cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmasına rağmen bu promosyon da da güncelleme çalışma vs devam edip duracak