Ara tatil olacak mı

Ara tatil bu dönem olacak mı yani 5 Nisan Cuma gününden itibaren öğretmenler de izinli olur mu ? Ara tatil bayrama denk geliyor seminerler ne şekilde olur

Ara tatil bu dönem olacak mı yani 5 Nisan Cuma gününden itibaren öğretmenler de izinli olur mu ? Ara tatil bayrama denk geliyor seminerler ne şekilde olur