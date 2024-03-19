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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Mart 2024 12:48
Ara tatil olacak mı
Ara tatil bu dönem olacak mı yani 5 Nisan Cuma gününden itibaren öğretmenler de izinli olur mu ? Ara tatil bayrama denk geliyor seminerler ne şekilde olur

Soysal-76
Memur
19 Mart 2024 14:14
Ara tatillerde öğretmenler okulda olacak diye bir mevzu vardı ne oldu acaba? Sanırım bakan açıklama yapmıştı. Bu yıl uygulanması zor gerçi. Çünkü Ramazan Bayramı var.

Prettypelin
Aday Memur
19 Mart 2024 15:03

Hayır bize tatil yok, bayramda seminer alacağız hatta cumartesi pazara bile seminer konmuş diye duydum ...

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