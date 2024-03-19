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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Mart 2024 13:01
infaz koruma memurlugu
var mıdır arkadaslar lisans mezunu infaz koruma memuru aramızda. hukuk mezunuyum bize öncelikleri varmış. bilgi verebilir misiniz?

furkan yedek
Şef
19 Mart 2024 13:06
daha önce adalet bakanlığında calismis biri olarak hic tavsiye etmem. cezaevini bilmem ama adliyede mubasirlik vs en rahat meslek olmasına rağmen adliye biraz değişik bir ortam. ayrıca hukuk mezunusunuz bence AÖF okuyup 2. uni ile 85+ puanla daha iyi maaşlı bi yere atanabilirsiniz. iyi araştırın derim

Sami paşa
Aday Memur
19 Mart 2024 13:09
yaş otuz hocam AÖF okumak maalesef bugüne kadar hiç aklıma gelmedi bugüne kadar bu kadar atanma derdine dusmemistim çünkü okul biteli beş sene oldu okusam şimdi atanmistim kısmet hayırlısı olsun inşallah
furkan yedek, 2 saat önce
daha önce adalet bakanlığında calismis biri olarak hic tavsiye etmem. cezaevini bilmem ama adliyede mubasirlik vs en rahat meslek olmasına rağmen adliye biraz değişik bir ortam. ayrıca hukuk mezunusunuz bence AÖF okuyup 2. uni ile 85+ puanla daha iyi maaşlı bi yere atanabilirsiniz. iyi araştırın derim

quwenn
Aday Memur
19 Mart 2024 13:44

hukuk mezunları adalet bakanlığının bu tarz alımlarından direk eleniyor diye biliyorum mübaşirlik için son sınıf hukukk ta okuyan bi tanıdığımı seni alamayız demişlerdi mülakatta bize işimi mi öğreteceksin algısı olur diye sanırım bilmiyorum

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