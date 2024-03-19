infaz koruma memurlugu

daha önce adalet bakanlığında calismis biri olarak hic tavsiye etmem. cezaevini bilmem ama adliyede mubasirlik vs en rahat meslek olmasına rağmen adliye biraz değişik bir ortam. ayrıca hukuk mezunusunuz bence AÖF okuyup 2. uni ile 85+ puanla daha iyi maaşlı bi yere atanabilirsiniz. iyi araştırın derim

daha önce adalet bakanlığında calismis biri olarak hic tavsiye etmem. cezaevini bilmem ama adliyede mubasirlik vs en rahat meslek olmasına rağmen adliye biraz değişik bir ortam. ayrıca hukuk mezunusunuz bence AÖF okuyup 2. uni ile 85+ puanla daha iyi maaşlı bi yere atanabilirsiniz. iyi araştırın derim