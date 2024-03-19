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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 13:04
Promosyon Güncelleme
Adalet Bakanlığı enflasyona karşı eriyen maaş promosyon anlaşmasını güncelleyecek. Adalet Bakanlığı 22 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı promosyon anlaşması ile 3 yıllığına tek seferde ödenmek üzere 25 bin TL'lik promosyon anlaşmasına imza atmıştı. Arada geçen sürede alınan maaş promosyonu enflasyona karşı eridi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un iftar davetine katılan Genel Yayın Yönetmenimiz Edip Üzen konuyu Bakan Yılmaz Tunç'a iletti. Bakan Tunç, çalışanlarımızın aldığı maaş promosyonunun şuan düşük kaldığı görülüyor. Çalışmalarımızı başlatacağız. Maaş promosyonunu güncelleyip, Adalet Bakanlığı çalışanlarının kayıp yaşamaması için gayret edeceğiz dedi. Sizce bizde de güncelleme gelir mi promosyonlara?

robokopp
Aday Memur
19 Mart 2024 13:15
Bize iyileştirme yapılacağına inanıyorsan ellimde çok temiz köprü var satılık

sinanpolat22
Şef
19 Mart 2024 13:19
en son güncellenecek, hatta tek güncellenmeyecek kurumun EGM olacağını bilmeyenimiz yoktur herhalde?

Alp340626
Aday Memur
19 Mart 2024 13:20
olmasi gereken bu yıllarca taksitle promosyon alındı bu emsal karar bütün kurumlara örnek olqcak sonuçta
robokopp, 2 saat önce
Bize iyileştirme yapılacağına inanıyorsan ellimde çok temiz köprü var satılık

Deha3035
Aday Memur
19 Mart 2024 13:28
Niye olmasın ki bize de diğer kurumlar olacak ise bizim ne eksiğimiz var?
sinanpolat22, 2 saat önce
en son güncellenecek, hatta tek güncellenmeyecek kurumun EGM olacağını bilmeyenimiz yoktur herhalde?

sinanpolat22
Şef
19 Mart 2024 13:29
bu devletin en sevilmeyen, en çok göz ardı edilen kurumu biziz. bunu bilmiyor musun
Deha3035, 2 saat önce
Niye olmasın ki bize de diğer kurumlar olacak ise bizim ne eksiğimiz var?
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