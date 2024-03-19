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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 13:23
Adalet bakanlığı promosyonu güncelliyor darısı emniyete

Adalet bakanlığı promosyonu güncelliyor darısı emniyete


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
19 Mart 2024 13:35

Güncellensin diye defalarca yazı yazdık üstat :) Güncellenmesi geç bile kalındı.

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