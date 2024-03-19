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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Mart 2024 13:33
bakanlıkta 4b temizlik personeli olmak***
merhaba sanayi bakanlığında temizlik personeli olmanin eksisi artısı nedir? bakanlıkta esnek saatlerle çalışmak iyi midir maaşı vs bilen yazabilir mi ?

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