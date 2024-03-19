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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2024 14:07
Ünvan değişikliği ile 4b den 4b ye geçerken ihbar çalışmam gerekir mi?

DSİ de 4b destek personeli olarak çalışıyorum sağlık bakanlığına 4b li hemşire olarak atandım sözleşmeyi fesh ettiğim gün işi bırakabilir miyim önceden ihbar etmem gerekiyor mu nasıl bir yol izlemeliyim.

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