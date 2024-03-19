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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2024 14:32
sizce promosyon iyileştirmesi sence doğru bir kararmı

bana göre deil neden banka teklifi iyileştirmede verebilceği maksumum para 50 bin olur ama sözleşmeyi bir sene uzatıp aradaki bir senede dede yeni antlaşma parasını denkleyip sana 2025 de verceği paradan da kar edip ne kar ne zarar deyip yılı kurtaracak ama direk 2025 beklersek en az 200bin ile 250 bin arası bekleniyor buda bize kar olur ancak


iyilikiyidir
Memur
19 Mart 2024 15:06
Ne 200.000 tl si kardeş? Senin sözleşme bitiş sürecinden daha iki sene sonra olan 2027de bile ulaşamayacağın maaşa adamlar 2023 de anlaşma yaptı 35 verdi DHMİ ÜNİVERSİTELER. :) SEN 11 ALIRKEN 25 VERDİ ADAMLAR 35 ALIRKEN 35 VERDİ iki yüz bin ahahaha

E.Kayı Han
Editor
19 Mart 2024 15:08

Hiç bir banka 200 - 250 bin promosyon vermez. O rakamlar hayal.

Futbol da nasıl beinsport ne yapıp edip ihaleyi ucuza kapatıyor, bizim içinde Vakıfbank ister hemen uzat ister seneyi bekle ne yapıp eder ihaleyi ucuza kapatır.

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