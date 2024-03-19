sizce promosyon iyileştirmesi sence doğru bir kararmı

Ne 200.000 tl si kardeş? Senin sözleşme bitiş sürecinden daha iki sene sonra olan 2027de bile ulaşamayacağın maaşa adamlar 2023 de anlaşma yaptı 35 verdi DHMİ ÜNİVERSİTELER. :) SEN 11 ALIRKEN 25 VERDİ ADAMLAR 35 ALIRKEN 35 VERDİ iki yüz bin ahahaha

Ne 200.000 tl si kardeş? Senin sözleşme bitiş sürecinden daha iki sene sonra olan 2027de bile ulaşamayacağın maaşa adamlar 2023 de anlaşma yaptı 35 verdi DHMİ ÜNİVERSİTELER. :) SEN 11 ALIRKEN 25 VERDİ ADAMLAR 35 ALIRKEN 35 VERDİ iki yüz bin ahahaha