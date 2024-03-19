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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2024 14:35
tıbbi ilaç kurumu 4b alımı!?!
merhaba tıbbi ilaç kurumunda nöbet usulü temizlik personeli olmak iyi midir avantajları dezavantajları nelerdir maaşı şartları vs bilgisi olan yazabilir mi?

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