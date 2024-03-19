3 sorum var.

Merhaba. Ağır depresyon okb ve anksiyete yüzünden yeri geliyor işim gücüme vaktinde gidemiyor; yeri geliyor hiç gidemiyorum. Tedavi gördüğüm üniversite hastanesine engelli raporu için başvurdum. Pazartesi günü ön görüşmem ve bugün de yönlendirmem yapıldı sağlık kuruluna. Min. 3 hafta maks. 1 ay sürer mesajın gelmesi ve mesajda belirtilen tarih ve saatte kurula girersiniz ve engelli raporu oranına sağlık kurulu karar verir dediler. Bunların haricinde bir durum sözkonusu olabilir mi ? 2. Ufak bir işlem için sabahın köründe midesi bulana bulana 3. Kez üst üste yollara koyulduğum için şikayet dilekçesi verdim ufak işlem için kmlerce öteden getirtiyorsunuz diyerek. Şikayet dilekçemin sağlık kurulu engelli ve engel oranı kararında etkisi olur mu ? Üni hastanesi : kocaeli üniversitesi hastanesi. 3. 2003 yılından beri rahatsızım ve normal kpss ile atandıktan sonra öğretmenken geri hizmet istedim rahatsızlığımın öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle. 3 kere hastanede yattım ama intihar girişimim yok. Sigara kullandım ama hastalığa rağmen bırakabildim. Hava depişimlerinden etkileniyorum. Takıntılarım kronik olduğu için askerlikten muafım. Majör depresyonum var hem de yeri geldiğinde kafamı kaldıramıyorum. İdareyle ve arkadaşlarla aram bozuldu hastalık yüzünden. Özbakım ve ihtiyaçlarımı karşılamam için kendimi çok zorlamam gerekiyor! Erteleme kronik bende. Korku ve kaygılarım ayyukta huzursuzum genel olarak. İlaçla biraz düzeliyorum ama . sizce yüzde kaç engel oranı verilir ve süreli mi süresiz mi verilir rapor ? (2003te başladı hastalığım ama 2008de tedaviye başladım.)

Merhaba. Ağır depresyon okb ve anksiyete yüzünden yeri geliyor işim gücüme vaktinde gidemiyor; yeri geliyor hiç gidemiyorum. Tedavi gördüğüm üniversite hastanesine engelli raporu için başvurdum. Pazartesi günü ön görüşmem ve bugün de yönlendirmem yapıldı sağlık kuruluna. Min. 3 hafta maks. 1 ay sürer mesajın gelmesi ve mesajda belirtilen tarih ve saatte kurula girersiniz ve engelli raporu oranına sağlık kurulu karar verir dediler. Bunların haricinde bir durum sözkonusu olabilir mi ? 2. Ufak bir işlem için sabahın köründe midesi bulana bulana 3. Kez üst üste yollara koyulduğum için şikayet dilekçesi verdim ufak işlem için kmlerce öteden getirtiyorsunuz diyerek. Şikayet dilekçemin sağlık kurulu engelli ve engel oranı kararında etkisi olur mu ? Üni hastanesi : kocaeli üniversitesi hastanesi. 3. 2003 yılından beri rahatsızım ve normal kpss ile atandıktan sonra öğretmenken geri hizmet istedim rahatsızlığımın öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle. 3 kere hastanede yattım ama intihar girişimim yok. Sigara kullandım ama hastalığa rağmen bırakabildim. Hava depişimlerinden etkileniyorum. Takıntılarım kronik olduğu için askerlikten muafım. Majör depresyonum var hem de yeri geldiğinde kafamı kaldıramıyorum. İdareyle ve arkadaşlarla aram bozuldu hastalık yüzünden. Özbakım ve ihtiyaçlarımı karşılamam için kendimi çok zorlamam gerekiyor! Erteleme kronik bende. Korku ve kaygılarım ayyukta huzursuzum genel olarak. İlaçla biraz düzeliyorum ama . sizce yüzde kaç engel oranı verilir ve süreli mi süresiz mi verilir rapor ? (2003te başladı hastalığım ama 2008de tedaviye başladım.)