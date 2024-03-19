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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2024 15:13
EKİP Portal Sorunu

Gene görüntülenecek içerik bulunamadı yazısıyla karşı karşıyayız bitmek bilmedi imza süreci


taık
Memur
19 Mart 2024 15:16

İnşallah beklediğimize değer.28 Şubattan beri bekliyoruz.


halisbaşkan
Aday Memur
19 Mart 2024 15:20

21 şubattan beri bekliyorum bende aynı gün dilekçe verenlerden açıklananlar oldu

taık, 3 saat önce

İnşallah beklediğimize değer.28 Şubattan beri bekliyoruz.


taık
Memur
19 Mart 2024 15:27

Evet bizden sonra dilekçe veren birisinede red gelmiş.Neye göre açıklıyorlar anlamak zor.

halisbaşkan, 3 saat önce

21 şubattan beri bekliyorum bende aynı gün dilekçe verenlerden açıklananlar oldu


halisbaşkan
Aday Memur
19 Mart 2024 15:31

Aynen redler çabuk geliyor ama işte onaylananların imzası cartı curtu uzun sürebiliyor beklemek can sıkıyor

taık, 3 saat önce

Evet bizden sonra dilekçe veren birisinede red gelmiş.Neye göre açıklıyorlar anlamak zor.


taık
Memur
19 Mart 2024 15:34

Ben bugün aradım ilkin imzada dedi sonra hastanenizden koordinasyon yazısı bekleniyor dedi.

halisbaşkan, 2 saat önce

Aynen redler çabuk geliyor ama işte onaylananların imzası cartı curtu uzun sürebiliyor beklemek can sıkıyor


halisbaşkan
Aday Memur
19 Mart 2024 15:37

ikinizde sağlık personelimisiniz

taık, 2 saat önce

Ben bugün aradım ilkin imzada dedi sonra hastanenizden koordinasyon yazısı bekleniyor dedi.


taık
Memur
19 Mart 2024 15:39

evet kadrolu sağlık personeli.Ben 3c den 3a ya geldim.Eşim 3d den yine 3 d ye

halisbaşkan, 2 saat önce

ikinizde sağlık personelimisiniz


halisbaşkan
Aday Memur
19 Mart 2024 15:41

aynı hastanede beraber çalıştığım bi arkadaş 4c den 4a ya gitti eş durumundan 3. haftada ekipe düşmüştü

taık, 2 saat önce

evet kadrolu sağlık personeli.Ben 3c den 3a ya geldim.Eşim 3d den yine 3 d ye


taık
Memur
19 Mart 2024 15:44

branşı nedir


halisbaşkan
Aday Memur
19 Mart 2024 15:46

kendi ebe eşide öğretim görevlisiydi

taık, 2 saat önce

branşı nedir


taık
Memur
19 Mart 2024 15:53

Anladım beklemekten başka çaremiz yok maalesef

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