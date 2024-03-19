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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


19 Mart 2024 15:34
Eğitim sonu sınavı hakkında bilgi

Yine bir eğitim sonu sınavı yaklaşıyor. Bu sınavdan elenme sebepleri bildiğiniz tanıdığınız kişilerin yaşadıkları veya sizin tecrübelerinizle konuyu aydınlatalım. Söylenenlere göre mevzuata göre güvenlikten(istihbari bilgi veya ailede ihraç veya ailedeki terör suçları ya da ceza davasındaki cezası hagb olmuş cezası 1 sene altı olup) eleyemediğini veya sağlıkta sıkıntısı (örn 3 sene önce ilaç geçmişi, tanısı vs.) olup eleyemediğini bu sınavda eliyorlar diyorlar. Bunlar doğru mu? Yaşayan veya çevresinde olanlar anlatabilirmi bildiklerini.

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