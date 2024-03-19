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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Mart 2024 16:00
Msb Vhki 9. Komisyon

19 Mart 2024 te vhki mülakatına giren Gökhan adında bir arkadaşı arıyorum benden hemen sonra girecekti mülakata, bu mesajı görürsen mesaj at lütfen.


bensimurg
19 Mart 2024 16:45

İsminden emin değilim uzun boylu esmer biraz kilolu bi arkadaştı. Umarım görürsün bu mesajı

Toplam 1 mesaj

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