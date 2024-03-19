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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2024 16:03
15 günlük mehil müddeti

7 mart 2024 perşembe günü ayrılışımı yaptı, 15 günlük sürenin başlangıcında, ayrılış yaptığımız gün sayılmayıp 8 mart perşembeyi 1. gün kabul edince 15. gün 22 mart cumaya geliyor, bu takdirde cuma günü mü başlangıç yapmamız gerekir yoksa 15 günü izleyen ilk iş günü mü, yani sonraki ptesiye

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