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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 16:26
Bayram öncesi maaş yatırılır mı?

genede her bayram öncesi memurlar maaşları erken alıyordu bu sefer de aynı şeyi yaparlar mı


tarafsiz01
Şef
19 Mart 2024 16:43
9 gün öncesinden yatırıldığına şahit oldum . muhtemelen yatırılır .
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