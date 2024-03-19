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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2024 17:46
ünvan değişikliği geçiş
arkadaşlar önlisans radyoloji mezunuyum üniversite hastanelerinin herhangi bir önlisans mezunu karuma ve güvenlik alimlarina basvurup kazanırsam 2024 kpss puanimla sağlık bakanlığının radyoloji atamalarina başvurup gecebilir miyim? merkezi atamaya geçiş olurmu?

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