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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 17:55
Psikolog tarafından hastaneye sevk

iyi günler arkadaşlar psikolog tarafından dilim belirtir rapor için ruh sinir hastanesine sevk edildim süreç nasıl işliyor acaba bilgi verecek var mı


Yukatuman
Şef
19 Mart 2024 18:01

Personelden ararlar yakında kardeşim gel silahını bırak.Sonra bi zarf verir zarfla birlkte hasatneye gidip kayıt açtırıp randevu alman istenecek randevnla birlkte doktora derdini anlatacaksn 6 ay silahını unut bi 6 ay uzatırmı yada dilim verirlermi belli olmaz ya da silahını geri alırsın.Bu 6 ay boyunca gündüz çalısırsın sivil şekilde ek görev vs bişey yok


Gihci
Aday Memur
19 Mart 2024 18:04
devrem silahı verdim üst yazı ve zarfla hastaneye giriş yaptım doktor sorular sorular sordu 2 tane ilaç yazdı görsel şu yarasaya benzeyen test yaptılar 1 ay sonra tekrar gidecem 6+1 çalışacakmışım
Yukatuman, 2 saat önce

Personelden ararlar yakında kardeşim gel silahını bırak.Sonra bi zarf verir zarfla birlkte hasatneye gidip kayıt açtırıp randevu alman istenecek randevnla birlkte doktora derdini anlatacaksn 6 ay silahını unut bi 6 ay uzatırmı yada dilim verirlermi belli olmaz ya da silahını geri alırsın.Bu 6 ay boyunca gündüz çalısırsın sivil şekilde ek görev vs bişey yok


Yukatuman
Şef
19 Mart 2024 18:24

Tamm işte düzenli olarak ayda bi kontole gidecen 6 ay snnda kurula gireceksn snra tamm yada devam


Gihci
Aday Memur
19 Mart 2024 18:27
her ay kontrollerde böyle testler yapacaklar mı yoksa ilk girişte mi yapıyolar
Yukatuman, 2 saat önce

Tamm işte düzenli olarak ayda bi kontole gidecen 6 ay snnda kurula gireceksn snra tamm yada devam


Android60
Genel Müdür
19 Mart 2024 19:07

6+1 ne ya pskytriden silahı alınan bi adam neden 6+1 calışıyor. Git nasıl calışıyor ise öyle yazılır


26342
Aday Memur
19 Mart 2024 19:28
geçmiş olsun kimisine test yapıyor kimisine hiç bişey sana öylesi denk gelmiş bende o süreçteyim yeni başladım
Gihci, 2 saat önce
her ay kontrollerde böyle testler yapacaklar mı yoksa ilk girişte mi yapıyolar

26342
Aday Memur
19 Mart 2024 19:30
maalesef çalışma konusunda öyle kimisi 6+1 kimisi 5+2 çalıştırıyor kimisi gecede kimisi grupta sadece tek özelliğin silahın yok sana hiç bir şekilde görev veremiyorlar pasif görev yapıyorsun
Android60, 1 saat önce

6+1 ne ya pskytriden silahı alınan bi adam neden 6+1 calışıyor. Git nasıl calışıyor ise öyle yazılır


26342
Aday Memur
19 Mart 2024 19:31
hastalık teşhisi ne dediler devrem

Gihci
Aday Memur
19 Mart 2024 19:53
devrem bende daha dün başladım henüz teşhis konulmadı şikayetlerimi belirttim 2 tane ilaç yazdı hastanede psikolog ayrı görsel test yaptı 1 ay sonra randevu alıp gideceğim
26342, 57 dk. önce
hastalık teşhisi ne dediler devrem

Gihci
Aday Memur
19 Mart 2024 19:55
ben sana özelden yazamıyorum yazabilir misin
26342, 57 dk. önce
hastalık teşhisi ne dediler devrem
Toplam 10 mesaj

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