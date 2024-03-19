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Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


19 Mart 2024 18:06
Yeni yıl zamlı ücret hk.

Merhaba,

Çalıştığım şirket Türkiye'nin en büyük gruplarından bir tanesidir. Her yıl yeni yıl zammını Ocak ayı sonunda yapar ve bu zam Ocak ayını da kapsar.

Çalıştığım şirketten anlaşmalı olarak 05.01.2024 tarihinde işten istifa ettim.Bana Mart ayında bir miktar borçlu olduğum bildirildi. Yapılan hesaba baktığımda 5 günlük çalışma ücretimi ve yaklaşık 10 günlük iznimi 2023 maaş miktarına göre hesapladıklarını gördüm. Ancak ben, 2024 zamlı ücretten hesaplanması gerektiğini düşünüyorum.

Bu durumu şirketime aktardığımda ise biz zam oranını Ocak ayı sonunda belirliyoruz. Dolayısı ile 2024 maaşın henüz belli değildi gibi bir açıklama yaptı.

Buna rağmen bana bu bildiri Mart ayında yapıldı.

Burada şirketin yaptığı uygulama doğru bir uygulama mıdır?

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