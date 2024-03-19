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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Mart 2024 19:22
Hizmet Birleştirme

Daha önce bir kamu kurumunda 4b sözleşmeli personel olarak çalıştım. 2024/5 Sağlık bakanlığı atamasında atandım. Hizmet birleştirme yapabiliyor muyum? Herkes farklı bir şey söylüyor. Bilen birisi varsa yazsın lütfen.

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