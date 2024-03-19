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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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19 Mart 2024 19:39
Boşanma sonrasındaki ruh hali

Boşandığı için pişman olan var mı, süreci nasıl atlattınız psikolojik olarak bana zor geliyor


tsubasa17
Aday Memur
19 Mart 2024 20:25
Hayatta hiçbir acı sonsuza dek sürmez zor olsada geçer bence en zor acı evlat acısı olsa gerek o dahi zamanla azalıyor yanı tamamen geçmese de ilk günkü gibi acı olmuyor. unutma bu hayat bir imtihan kimisi zenginliğiyle, kimisi fakirliğiyle, kimisi çocuğuyla, kimisi açlıkla, kimisi toklukla vs vs herkesin derdi ayrı, sen Allah a güven bir dakika sonrasının bile garantisi olmayan dünya için çok da üzülmemek lazım, gayemiz Allah a layık bir kul olabilmek

Fiyona01
Aday Memur
19 Mart 2024 21:52

Sonradan pişmanlık hissi yoğun oldu bende


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
19 Mart 2024 21:54
küçük kavgalar büyük sonuçlar, aşkta gurur olmazmış. geçmiş olsun
Fiyona01, Dün

Sonradan pişmanlık hissi yoğun oldu bende


rarelly
19 Mart 2024 21:55
zaman her şeyin ilacı oluyor. biraz yıpratıyor sadece
Fiyona01, Dün

Sonradan pişmanlık hissi yoğun oldu bende


rarelly
19 Mart 2024 21:57
Duygusal git geller normal. Sen ruh sağlığını iyi tut
Fiyona01, Dün

Sonradan pişmanlık hissi yoğun oldu bende


al-ber-to
Aday Memur
19 Mart 2024 21:59
geçmiş olsun. bana da zor geliyor ama gelecek güzel günler olacağını ümit ederek kendimi teselli ediyorum

Osmanlı1903
Memur
19 Mart 2024 22:25

Sebep boktansa pişmanlık olur.. Öyle saçmasapan şeyler duyuyorum boşananlarda inanılır gibi değil


takla-atma
Şube Müdürü
19 Mart 2024 23:36
pişmanlıktan ziyade kendimi bir boşlukta buldum.Mental ve ekonomik olarak kendimi toparlamam uzun sürdü

Fiyona01
Aday Memur
19 Mart 2024 23:39

Çok saçma gardaş bizim toplumumuzda şu gelin kaynana savaşı bitmedi

Osmanlı1903, Dün

Sebep boktansa pişmanlık olur.. Öyle saçmasapan şeyler duyuyorum boşananlarda inanılır gibi değil


Kadersiz34
Aday Memur
19 Mart 2024 23:42

Çocuk yoksa şükret.Bekarlık gibisi yok.Atlatırsın.Bi evlilikte huzurun mutluluğun yoksa sevgi aşk maşk hikayeymiş.

Fiyona01, Dün

Sonradan pişmanlık hissi yoğun oldu bende


Fiyona01
Aday Memur
19 Mart 2024 23:54

Evet erkeklerde birde duygu olmaz diyenler halt yemiş bir gün nefret ediyorum bir gün aslında oluru vardı diyorum

rarelly, Dün
Duygusal git geller normal. Sen ruh sağlığını iyi tut

Fiyona01
Aday Memur
20 Mart 2024 00:01

Gelecek daha iyi olurmu acep

al-ber-to, Dün
geçmiş olsun. bana da zor geliyor ama gelecek güzel günler olacağını ümit ederek kendimi teselli ediyorum

Fiyona01
Aday Memur
20 Mart 2024 00:02

Ekonomi boyutu var birde

takla-atma, Dün
pişmanlıktan ziyade kendimi bir boşlukta buldum.Mental ve ekonomik olarak kendimi toparlamam uzun sürdü

Cenderli.05
Aday Memur
20 Mart 2024 01:23
eşimle annem arasında kalsam eşimi seçerim kii aile demek eş demek çocuk demek anne baba bir yere kadar
Fiyona01, Dün

Çok saçma gardaş bizim toplumumuzda şu gelin kaynana savaşı bitmedi


tsubasa17
Aday Memur
20 Mart 2024 05:10
yanlış bir düşünce, haklı kimse ondan yana olman lazım nasıl mantık bu, annen haksızsada annene hizmetini yerine getireceksin ama sırf o istiyor diyede eşinden ayrılmayacaksın
Cenderli.05, Bugün
eşimle annem arasında kalsam eşimi seçerim kii aile demek eş demek çocuk demek anne baba bir yere kadar

55Karadayı55
Memur
20 Mart 2024 05:37

Kardeşim öncelikle geçmiş olsun ben 28 yıllık evliyim Her evde eften puften kavga olur zaten olmasa sıkıntı eşler birbirine yardımcı olur..Ben eşimle kavga etsem benim anam gelinini tutar..Anama seni çok seviyorum ama eşimi de daha çok seviyorum çünkü biz polisiz göçebe hayatı yaşıyoruz Hastalığında yanında anne değil eşin oluyor mecburen..Anneler oğulları evlenince hâlâ onu yönetmek istiyor ya evlenince salın artık... Erkek eşi ile annesi arasında kalıyor... Kardeşim eşini seviyor ( bu devirde namuslu iffetli kadın önemli ) ayrılırken de birbirine kırıcı sözler söylenmediyse git konuş tekrar deneyin...

Sen başka biri ile de evlensen aynı sorunu annen ile yaşayacaksınız..İlk göz ağrısı başka oluyor Bundan sonra ikinci evlilkte uzun sürmez çünkü aklın ilkinde kalacak..Tabi hayat senin kardeşim hakkında hayırlısı olsun

Fiyona01, Dün

Çok saçma gardaş bizim toplumumuzda şu gelin kaynana savaşı bitmedi


YENİ523406
Aday Memur
20 Mart 2024 06:42
Eşimle ailem arasında kalmaktan psikolojim bozuldu.Dengemi kaybettim eşimi hiç göremedim.Ve sonuç hüsran dünyam başıma yıkıldı :(
Fiyona01, Dün

Çok saçma gardaş bizim toplumumuzda şu gelin kaynana savaşı bitmedi


Türk Polis Teşkilatı
Şef
20 Mart 2024 07:14

Bu konunun Emniyet Genel Müdürlüğü ile alakası nedir? Bu forumda neden böyle bir başlık açtınız?


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
20 Mart 2024 08:01
zır cahil .... annem haklıysa ne olacak ....
Cenderli.05, Bugün
eşimle annem arasında kalsam eşimi seçerim kii aile demek eş demek çocuk demek anne baba bir yere kadar

Fiyona01
Aday Memur
20 Mart 2024 10:58

Boşanma oldu abi 2seneden fazla sürdü ,sürerken anlamazdım karımı özlediğimi fark ettim

55Karadayı55, 9 saat önce

Kardeşim öncelikle geçmiş olsun ben 28 yıllık evliyim Her evde eften puften kavga olur zaten olmasa sıkıntı eşler birbirine yardımcı olur..Ben eşimle kavga etsem benim anam gelinini tutar..Anama seni çok seviyorum ama eşimi de daha çok seviyorum çünkü biz polisiz göçebe hayatı yaşıyoruz Hastalığında yanında anne değil eşin oluyor mecburen..Anneler oğulları evlenince hâlâ onu yönetmek istiyor ya evlenince salın artık... Erkek eşi ile annesi arasında kalıyor... Kardeşim eşini seviyor ( bu devirde namuslu iffetli kadın önemli ) ayrılırken de birbirine kırıcı sözler söylenmediyse git konuş tekrar deneyin...

Sen başka biri ile de evlensen aynı sorunu annen ile yaşayacaksınız..İlk göz ağrısı başka oluyor Bundan sonra ikinci evlilkte uzun sürmez çünkü aklın ilkinde kalacak..Tabi hayat senin kardeşim hakkında hayırlısı olsun

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