Hayatta hiçbir acı sonsuza dek sürmez zor olsada geçer bence en zor acı evlat acısı olsa gerek o dahi zamanla azalıyor yanı tamamen geçmese de ilk günkü gibi acı olmuyor. unutma bu hayat bir imtihan kimisi zenginliğiyle, kimisi fakirliğiyle, kimisi çocuğuyla, kimisi açlıkla, kimisi toklukla vs vs herkesin derdi ayrı, sen Allah a güven bir dakika sonrasının bile garantisi olmayan dünya için çok da üzülmemek lazım, gayemiz Allah a layık bir kul olabilmek

Hayatta hiçbir acı sonsuza dek sürmez zor olsada geçer bence en zor acı evlat acısı olsa gerek o dahi zamanla azalıyor yanı tamamen geçmese de ilk günkü gibi acı olmuyor. unutma bu hayat bir imtihan kimisi zenginliğiyle, kimisi fakirliğiyle, kimisi çocuğuyla, kimisi açlıkla, kimisi toklukla vs vs herkesin derdi ayrı, sen Allah a güven bir dakika sonrasının bile garantisi olmayan dünya için çok da üzülmemek lazım, gayemiz Allah a layık bir kul olabilmek