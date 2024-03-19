İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 19:39
Boşanma

Boşandığı için pişman olan var mı, süreci nasıl atlattınız psikolojik olarak bana zor geliyor


tsubasa17
Aday Memur
19 Mart 2024 20:25
Hayatta hiçbir acı sonsuza dek sürmez zor olsada geçer bence en zor acı evlat acısı olsa gerek o dahi zamanla azalıyor yanı tamamen geçmese de ilk günkü gibi acı olmuyor. unutma bu hayat bir imtihan kimisi zenginliğiyle, kimisi fakirliğiyle, kimisi çocuğuyla, kimisi açlıkla, kimisi toklukla vs vs herkesin derdi ayrı, sen Allah a güven bir dakika sonrasının bile garantisi olmayan dünya için çok da üzülmemek lazım, gayemiz Allah a layık bir kul olabilmek
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Jandarma ile maaşlar eşitleniyorİdare mahkemesi iade kararıEgm promosyon sözleşmesi27 Aralık'ta açığa alınan memurlarVazife malüllüğü için mahkemeye başvuranOrijinal 12/36 sonsuza dek rafa kalktıDerece kademe ilerlemesiTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrıEgm fetö idari soruşturmaPolis maaşını duyunca, gülen zabıta

Sözlük

Fenerbahçe 2 18 mart 1 felamur 1 çanakkale savaşı 3 the room 2019 2 kereste 1 Automata 2014 1 fenerbahçenin ligden çekilecek olması 4 hayatın başlangıcı 1 sophie'nin seçimi 1

Son Haberler

Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 900 bin lira dolandırdılarKayseri'de su fiyatlarında 'yüzde 30 indirim' dahaYaşlı Profili Araştırması'nın sonuçları 3 gün sonra açıklanacakBingöl'e şehit ateşi düştüBakan Özhaseki: 500'ün üzerinde millet bahçesi projemiz var

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri