İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 19:50
Eşimin 6 yıllık şirketi var, Gih'e geçebilir miyim?

2. Şarkı bitirdim bu yıl tayinciyim ama bulunduğumuz ilde eşimin şirketi var ve işleri iyi çok şükür. Tayinimin çıkması onun işlerini çok zor duruma sokacak. Gihe geçmek istiyorum. Bu konuda detaylı bilgisi olan daha önce böyle bir işlem yapmış yardımcı olabilecek (gerekirse ücretli danışmanlık yapabilecek) kimse varmı arkadaşlar.


kosovaliii
Şube Müdürü
20 Mart 2024 00:41

Bulunduğun yerin süresini tamamladıysan, eşin de kesintisiz 1 yıl sigortası varsa !!! Geçiş için şimdi dilekçe verebilirsin. Sigortanın 1 yıl olacağına dair herhangi bir veri yok. Ama emniyet 1 yıl şartı arıyor. İkinci şart çalıştığın yerin süresi dolmuş olması gerekiyor. Bu ikisini karşılıyorsan tayin dönemini beklemeden dilekçe verebilirsin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrıBoşanma sonrasındaki ruh haliPromosyon güncellemeKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriMesleğimin başında beni meslekten soğuttularBayram öncesi maaş yatırılır mı?Psikolog tarafından hastaneye sevkEgm promosyon sözleşmesi

Sözlük

Hatem 1 madımak 1 odin 3 Kararsızlık 1 atlantis 2 sade sevmek 1 meslek yalanları 2 tatar yayı 2 merve mermer 1 arkeoloji 1

Son Haberler

Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyorSeçime günler kala CHP'ye soğuk duş3 ilde 'Bozdoğan-14' operasyonu: 94 gözaltıIrak'ın kuzeyinde 'Güvenli bölge' oluşturulacakYeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri