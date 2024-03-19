İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 19:50
Eşimin 6 yıllık şirketi var Gihe geçebilir miyim?

2. Şarkı bitirdim bu yıl tayinciyim ama bulunduğumuz ilde eşimin şirketi var ve işleri iyi çok şükür. Tayinimin çıkması onun işlerini çok zor duruma sokacak. Gihe geçmek istiyorum. Bu konuda detaylı bilgisi olan daha önce böyle bir işlem yapmış yardımcı olabilecek (gerekirse ücretli danışmanlık yapabilecek) kimse varmı arkadaşlar.


kosovaliii
Şube Müdürü
20 Mart 2024 00:41

Bulunduğun yerin süresini tamamladıysan, eşin de kesintisiz 1 yıl sigortası varsa !!! Geçiş için şimdi dilekçe verebilirsin. Sigortanın 1 yıl olacağına dair herhangi bir veri yok. Ama emniyet 1 yıl şartı arıyor. İkinci şart çalıştığın yerin süresi dolmuş olması gerekiyor. Bu ikisini karşılıyorsan tayin dönemini beklemeden dilekçe verebilirsin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarBoşanma sonrasındaki ruh haliEgm promosyon sözleşmesiPsikolog tarafından hastaneye sevkVazife malüllüğü için mahkemeye başvuranOrijinal 12/36 sonsuza dek rafa kalktıDerece kademe ilerlemesiEgm fetö idari soruşturma

Sözlük

arkeoloji 1 Bugün olanlar 2 negatif ayrımcılık 2 Hatem 1 sahranın gözü 1 fenerbahçenin ligden çekilecek olması 5 intihal 2 the room 2019 2 rejenerasyon 1 tercihlerle sınanmak 2

Son Haberler

Bakan Güler: Yılbaşından bu yana 608 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu2008 sonrası memur olanlar için ek gösterge önemli midir?Diyarbakır'da nevruz hazırlığı: 7 bin 500 polis görev alacakFED faiz kararını açıkladı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri