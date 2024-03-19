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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 19:50
Eşimin 6 yıllık şirketi var gihe geçebilirmiyim

2. Şarkı bitirdim bu yıl tayinciyim ama bulunduğumuz ilde eşimin şirketi var ve işleri iyi çok şükür. Tayinimin çıkması onun işlerini çok zor duruma sokacak. Gihe geçmek istiyorum. Bu konuda detaylı bilgisi olan daha önce böyle bir işlem yapmış yardımcı olabilecek (gerekirse ücretli danışmanlık yapabilecek) kimse varmı arkadaşlar.

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