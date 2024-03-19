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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Mart 2024 21:01
Bayram çalışması hakkında
Bayramda 7/24 usulü çalışan yerlerde memur idari izninde çalıştırmak istemezse yöneticiler ne gibi yaptırım uygulayabilir bilgisi olan var mı? Çalışmak istememe hakkımız var mı mesela?

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