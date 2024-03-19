Bayram çalışması hakkında

Bayramda 7/24 usulü çalışan yerlerde memur idari izninde çalıştırmak istemezse yöneticiler ne gibi yaptırım uygulayabilir bilgisi olan var mı? Çalışmak istememe hakkımız var mı mesela?

Bayramda 7/24 usulü çalışan yerlerde memur idari izninde çalıştırmak istemezse yöneticiler ne gibi yaptırım uygulayabilir bilgisi olan var mı? Çalışmak istememe hakkımız var mı mesela?