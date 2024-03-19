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KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Mart 2024 21:02
TSK sağlık evrakları 45 gün teslim süresi

Astsubaylık için sağlık evrakları tamamlama aşamasındayım fakat başlayalı yaklaşık 40 gün oldu itiraz ettim başka hastaneye sevk etti oradan sağlamı Perşembe alıyorum diğer hastaneye gidince 45 günü geçmiş olacak fakat ilk sağlık raporum sistemde sizce sürecim hayla devam ederim ortalama 48-50 güne tamamen bitmiş olacak

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